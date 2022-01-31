Происшествия

Фальшивки нашли в финучреждении Пскова

Две банкноты с признаками подделки выявили в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В финансовом учреждении областного центра 24 и 29 января обнаружили две фальшивые пятитысячные банкноты. Обстоятельства произошедшего выясняются. По данным фактам возбудили уголовные дела.

«Если при получении банкноты возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть ее, так как за это предусмотрена уголовная ответственность», - напомнили в ведомстве.