Происшествия

Сожители погибли при пожаре в Великолукском районе

В Великолукском районе следователи выясняют обстоятельства гибели людей при пожаре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото/видео: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

2 февраля в правоохранительные органы поступило сообщение о возгорании части блокированного дома, расположенного в деревне Шелково Великолукского района. В ходе тушения пожара в одной из квартир обнаружены тела двух человек со следами воздействия высоких температур.

По данному факту следственные органы Следственного комитета РФ по Псковской области проводят доследственную проверку.

«По предварительным данным, в огне погибли сожители»», - отметили в ведомстве.

В настоящее время следователи осматривают место происшествия, устанавливают причины возникновения пожара и другие обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.