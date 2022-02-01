Происшествия

В Дновском районе мужчина не вернул сдачу знакомой и поплатился за это жизнью

Дновский районный суд признал жительницу Псковской области виновной убийстве. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

25 августа в период времени с 00.01 до 7.35 обвиняемая в своей квартире распивала спиртное вместе со знакомым. Они поссорились, в результате чего подсудимая два раза ударила мужчину ножом в грудь, что повлекло смерть потерпевшего на месте преступления.

В судебном заседании подсудимая признала свою вину в совершении преступления в полном объеме, согласилась с обстоятельствами, изложенными в обвинительном заключении, от дачи показаний отказалась, воспользовавшись правом, предоставленным статьей 51 Конституции Российской Федерации.

Из показаний женщины, данных в ходе предварительного расследования, следует, что конфликт между ней и потерпевшим произошел из-за того, что мужчина не полностью вернул ей сдачу после покупки продуктов и спиртного на ее деньги.

Обстоятельствами, смягчающими наказание подсудимой, суд признал явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, признание подсудимой своей вины и раскаяние в содеянном, состояние ее здоровья.

Женщине назначили наказание в виде лишения свободы на срок 7 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Приговор в законную силу пока не вступил.