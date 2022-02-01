Происшествия

Островича осудили за угон автомобиля и кражу шампуня от перхоти

Островича осудили за угон автомобиля и серию краж. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Суд установил, что 11 марта 2021 года мужчина похитил из магазина в городе Острове 11 флаконов шампуня от перхоти на общую сумму более 2 800 рублей. С похищенным он скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.

Тот же острович рано утром 1 июня 2021 года подошел к автомобилю марки ВАЗ-21074, открыл дверь автомашины и занял водительское место. Затем при помощи находящегося в замке зажигания автомобиля ключа он запустил двигатель и отправился на автозаправочную станцию.

Кроме того, он же 28 мая 2021 года украл ноутбук стоимостью 25 000 рублей из частного дома в городе Острове. С похищенным имуществом он скрылся с места преступления и распорядился им по своему усмотрению.

В судебном заседании мужчина согласился с предъявленным ему обвинением. Дело рассмотрели в особом порядке судебного разбирательства.

Суд признал его виновным в совершении преступлений по части 1 статьи 158 УК РФ и части 1 статьи 166. Островичу назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год 6 месяцев.