Происшествия

Возгорания в двух хозпостройках ликвидировали в Псковской области

Возгорания в двух хозяйственных постройках ликвидировали в Псковской области 3 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по региону.

В 12.36 поступило сообщение о пожаре в деревне Полоное Порховского района. В хозяйственной постройке огнем повреждена стена. Предположительная причина - короткое замыкание электропроводки внутри постройки.

А в 22.03 пожар произошел на улице Приозерной в поселке Идрица Себежского района. Там в хозяйственной постройке сгорела кровля. По предварительной информации, возгорание также произошло из-за короткого замыкания электропроводки.