Происшествия

Пскович украл золотые кольца у своей знакомой

Псковские полицейские установили личность жителя областного центра, подозреваемого в краже золотых колец у своей знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, в январе из дома в деревне Неелово у местной жительницы похитили два золотых кольца. Молодая женщина заявила о произошедшем в полицию.

Сотрудники ОМВД России по Псковскому району установили личность подозреваемого в совершении этого противоправного деяния. Им оказался безработный пскович 1983 года рождения. Он дал признательные показания. По данному факту возбудили уголовное дело.

По версии следствия, мужчина неоднократно бывал в гостях у родственника потерпевшей, который проживает с ней в доме. Воспользовавшись случаем, он украл золотые изделия заявительницы, лежавшие в шкатулке. Похищенное гость сдал в ломбард.

В настоящее время проводится расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего.