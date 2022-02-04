Происшествия

Фальшивые купюры обнаружили в Пустошке и Пскове

Фальшивые купюры обнаружили в Пустошке и Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Чаще всего поддельными бывают пятитысячные купюры, заметили в ведомстве. Так, банкноту этого номинала обнаружили 3 февраля в финансовом учреждении в Пустошке.

Ранее в Пскове в одном из финансовых учреждений города была выявлена фальшивая купюра достоинством две тысячи рублей. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сотрудники полиции рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«И помните, если при получении денежных знаков возникли сомнения в их подлинности, ни в коем случае не пытайтесь сбыть их, так как за это предусмотрена уголовная ответственность! Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелями ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, а также используемый ими автотранспорт и незамедлительно обратитесь в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», - отметили в пресс-службе УМВД.