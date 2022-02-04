Происшествия

Почти 600 тысяч рублей лишилась себежанка после общения с мошенником

Почти 600 тысяч рублей лишилась себежанка после общения с мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России.

По имеющейся информации, в период с 21 по 25 января 57-летней жительнице Себежского района позвонил незнакомец, который представился сотрудником банка. Он предложил собеседнице свои «услуги» якобы для предотвращения возможного несанкционированного оформления на нее кредита. В итоге женщина поддалась на уловку злоумышленника и лишилась 578 тысяч рублей. Когда она убедилась, что стала жертвой мошенника, обратилась за помощью в полицию.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.