Происшествия

Гдович избил собутыльника, отобрал смартфон и выгнал из дома

Безработный и ранее судимый гдович ограбил собутыльника. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ночь с 4 на 5 февраля в Гдове мужчина 1994 года пригласил к себе в квартиру дома на улице Никитина 36-летнего знакомого. В ходе употребления спиртного он несколько раз ударил гостя, а затем отобрал у него смартфон, после чего выгнал из дома.

Сотрудники ОМВД России по Гдовскому району задержали злоумышленника. В настоящее время в отношении фигуранта возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 161 УК РФ (грабеж).