Происшествия

В Плюсском районе осудили мужчину за удар тарелкой по лицу знакомой

В Плюсском районе осудили мужчину за удар тарелкой по лицу знакомой. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной прокуратуре.

Ночью 12 марта 2021 года нетрезвый мужчина находился в гостях у своей знакомой. В ходе конфликта на почве старых обид он взял со стола керамическую тарелку и ударил ею знакомую по лицу. Женщина получила раны, повлекшие легкий вред здоровью.

Мужчину признали виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 115 УК РФ. Ему назначили наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год.