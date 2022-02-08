Происшествия

Жилом дом загорелся в Пскове из-за нарушения правил безопасности

Жилом дом горел в Пскове 7 февраля. Возгорание произошло на улице Ивана Перова в 17.34. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

В результате пожара в здании повреждена стена, закопчен потолок. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи.

Кроме того, возгорание 7 февраля зафиксировали и в деревне Тростницы Новоржевского района. Сообщение о происшествии поступило в МЧС в 21.09. В хозяйственной постройке сгорели дрова, причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.