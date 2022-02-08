Происшествия

Почти 120 пожаров произошло в Псковской области за январь

118 пожаров произошло на территории Псковской области за январь. Об этом Псковской Лете Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

В результате 14 человек погибли, четыре человека получили травмы. При этом гибели детей допущено не было. Пожары нанесли материальный ущерб в размере 892 тысячи рублей.

Самой распространенной причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем - 44 случая. Помимо этого, пожары происходили из-за нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования - 40 случаев, из-за нарушения правил устройства и использования печи - 21 случай, из-за поджогов - 6 случаев. Также фиксировались пожары на транспорте - 5 случаев, иные причины - 2 случая.

В городах и районных центрах региона зарегистрировали 53 возгорания, которые причинили материальный ущерб в размере 372 тысяч рублей. В них погибли три человека, один из них был в нетрезвом виде. Кроме того, в сельской местности за текущий период зарегистрировали 65 пожаров, материальный ущерб от которых составил 520 тысяч рублей. В них погибли 11 человек, из которых двое находились в нетрезвом виде.

За январь в жилом секторе произошли 73 пожара с материальным ущербом в размере 820 тысяч рублей, в которых погибли 14 человек. Основные причины - неосторожное обращение с огнем (14 случаев), нарушение правил при устройстве и эксплуатации электрооборудования (32 случая), нарушение правил устройства и использования печи (19 случаев), поджоги (4 случая), на транспорте (3 случая), а также одно возгорание по иной причине.

Огонь уничтожил 26 строений в Псковской области за прошедший месяц. Всего 26,15 квадратных метра площадей, 4 единицы транспорта. Пожарные спасли 36 человек и материальные ценности на сумму 12 миллионов 570 тысяч рублей, а также 98 строений. Из числа погибших шесть человек пенсионного возраста, четыре лица без определенного рода деятельности, трое рабочих, один инвалид.