Происшествия

Пскович ограбил кафе на Рижском проспекте

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии задержали подозреваемого в грабеже в Пскове 7 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

В 23:41 на пульт вневедомственной охраны поступило сообщение, что из охраняемого кафе на Рижском проспекте поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 35-летнего местного жителя, который открыто похитил с витрины спиртные напитки.

Для дальнейшего разбирательства гражданина передали сотрудникам полиции.