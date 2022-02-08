Происшествия

Жителя Струг Красных отправили в колонию за изготовление около 20 кг наркотиков

Стругокрасненский районный суд вынес приговор мужчине, обвиняемому в изготовлении и незаконном сбыте психотропных веществ в особо крупном размере. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в январе 2019 года злоумышленник, зная способ получения амфетамина, решил изготовлять наркотик и сбывать в особо крупном размере. Он был осведомлен о высокой доходности от незаконного сбыта психотропных веществ, отмечается в сообщении.

Так, с января до 6 октября 2019 года мужчина приобрел в Санкт-Петербурге предметы и специальное химическое оборудование, а также средства индивидуальной защиты, прекурсоры наркотических средств и психотропных веществ, используемые для получения наркотика. Их он разместил в помещении вагончика-бытовки, находящегося у его дома в поселке Струги Красные.

В результате 7 октября 2019 года обвиняемый изготовил амфетамин общей массой более 17 килограммов. В этот же день часть психотропного вещества массой около 2 килограммов преступник с целью дальнейшего сбыта поместил в автомобиль и стал перевозить в Санкт-Петербург. Остальное в расфасованном виде мужчина оставил храниться дома.

Однако довести до конца преступление подсудимый не смог по независящим от него обстоятельствам, потому что 7 октября 2019 года на автодороге в поселке Плюсса его автомобиль остановили сотрудники полиции. Они обнаружили наркотик и изъяли его. Оставшуюся часть амфетамина обнаружили во время обыска по месту жительства.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 3 статьи 30, части 5 статьи 228.1 УК РФ, части 1 статьи 228.3 УК РФ и по совокупности назначил ему наказание в виде лишения свободы на 10 лет и 1 месяц с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговор суда в законную силу пока не вступил.