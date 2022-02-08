Происшествия

Полиция продолжает розыск глухонемого псковича

Глухонемого жителя Пскова Романа Васильева 1977 года рождения продолжает разыскивать полиция. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

По имеющимся у полиции данным, пскович с 17 декабря 2021 года отсутствует по месту жительства. До настоящего времени его местонахождение не установлено.

Приметы: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, волосы короткие; темные с редкой проседью, лоб высокий, глаза серые, брови дугообразные, нос прямой. Является глухонемым.

Мужчина был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, короткие утепленные сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета.

Граждан, которым что-либо известно о местонахождении Романа Васильева, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.