Происшествия

Порхович ответил в суде за три преступления

Мировой судья судебного участка №23 Порховского района рассмотрел три дела об административных правонарушениях в отношении местного жителя. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

11 января обвиняемый находился в торговом зале сетевого магазина, где он украл две бутылки коньяка на общую сумму 616 рублей. 18 января суд назначил ему наказание в виде административного ареста на 10 суток. Вечером 28 января, отбыв положенное ему наказание, мужчина снова совершил хищение из магазина этой сети. На этот раз он украл бутылку рома и пять банок кофе. Общий ущерб составил более 1 700 рублей.

7 февраля суд признал мужчину виновным и снова назначил наказание в виде ареста на 10 суток, а 8 февраля злоумышленника опять доставили в судебное заседание, но уже по факту повреждения чужого имущества, поскольку 15 декабря он разбил форточку в одной из квартир на улице Аудрини в деревне Полоное. В качестве наказание ему дали штраф в размере 300 рублей.