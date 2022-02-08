Происшествия

Псковичку со шрамом на лице разыскивают полицейские

В Пскове полицейские разыскивают Елену Никандрову 1983 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Связь с женщиной родственники утратили в 2012 году.

Приметы: на вид 40 лет, среднего телосложения, рост 172 сантиметра, лицо прямоугольной формы, зеленые глаза, крашеные русые волосы средней длины.

Особые приметы: на щеке шрам длиной 2-3 сантиметра, предположительно, с левой стороны.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Елены Никандровой, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09 (отдел розыскной работы), 59-63-22 (дежурная часть).