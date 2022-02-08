Происшествия

Решивший приобрести квадроцикл великолучанин стал жертвой мошенника

В Пскове и Великих Луках местные жители лишились денег после общения с мошенниками. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, 35-летний великолучанин обратил внимание на объявление о продаже квадроцикла на одном из популярных сайтов. Он вступил в переписку с продавцом и перевел на указанный им счет 35 тысяч рублей. Однако заказанное транспортное средство горожанин не получил. Потерпевший обратился за помощью в ОМВД России по городу Великие Луки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Еще один случай мошенничества зафиксирован в Пскове 8 февраля. По версии следствия, жительнице областного центра 1958 года рождения позвонил незнакомец, который представился сотрудником службы безопасности банка и под предлогом предотвращения оформления на пенсионерку кредита завладел ее деньгами в размере 74 тысяч рублей. В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Полиция проводит расследование.