Происшествия

Поддельные купюры изъяла полиция в Пскове и Великих Луках

Банкноты с признаками подделки изъяла полиция в Пскове и Великих Луках 9 и 10 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

9 февраля в магазине на улице Коммунальной в областном центре обнаружили фальшивую пятитысячную купюру. В Великих Луках 10 февраля в местном финансовом учреждении изъяли двухтысячную банкноту с признаками подделки.

В этой связи стражи порядка рекомендуют гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег, внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием.

«Важно помнить: если при получении банкноты у вас возникли сомнения в ее подлинности, ни в коем случае не пытайтесь ее сбыть. Подобные действия влекут за собой уголовную ответственность! – рекомендовали в ведомстве. - Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите в ближайший отдел полиции по телефону 02».