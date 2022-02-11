Происшествия

Подозреваемые в грабеже задержаны в Порхове

12 февраля экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что в охраняемом объекте – магазине на проспекте 25 Октября сработала кнопка тревожной сигнализации.

Росгвардейцы незамедлительно прибыли на место происшествия. Продавцы торговой точки пояснили, что неизвестные молодые люди открыто похитили из кассы деньги, после чего скрылись.

Получив приметы парней, сотрудники Росгвардии организовали поисковые мероприятия, в ходе которых подозреваемые были задержаны.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Управления Росгвардии по региону, для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.