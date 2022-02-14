Происшествия

В Пскове разыскивают подозреваемых в преступлении мужчин. ФОТО

В Пскове разыскивают подозреваемых в преступлении мужчин. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

«В рамках проводимой процессуальной проверки по факту причинения вреда здоровью человека полиция города Пскова устанавливает личности мужчин, изображенных на фото», - говорится в сообщении.

Граждане, располагающие значимой информацией, могут обратиться в полицию лично или по телефонам 02, +7911 3719771.