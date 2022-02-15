Происшествия

Стали известны подробности дела об изнасиловании псковской школьницы

34-летний отчим школьницы из Псковской области, которого сейчас обвиняют в насильственных действиях сексуального характера, родился и вырос в Казахстане.

Следователи предполагают, что интерес к своей 10-летней (на тот момент) падчерице у фигуранта уголовного дела появился в 2020-м году. Вплоть до 2022-го с помощью малолетней девочки подозреваемый удовлетворял свои сексуальные потребности. Сам мужчина в ходе допроса полностью признал свою вину и подробно рассказал обо всех деталях преступления.

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