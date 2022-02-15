Происшествия

Росгвардейцы задержали проголодавшуюся псковичку

Росгвардейцы задержали псковичку, укравшую продукты питания из магазина в областном центре. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального управления МВД России.

Экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны принял сигнал «Тревога» из охраняемого магазина на улице Труда во вторник, 15 февраля, в 13.04. Прибыв на объект, сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю местную жительницу, которая пронесла через кассовый узел продукты питания, при этом не заплатив за них.

По данному факту проводится проверка.