Происшествия

Псковская компания заплатит штраф за трудоустройство строителя-нелегала

Псковский городской суд рассмотрел дело о незаконном привлечении к труду иностранного гражданина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В конце 2021 года одна из строительных компаний области для монтажных работ на своем объекте привлекала иностранного гражданина Центрально-Азиатского региона, не имеющего патента на работу в Псковской области. Суд оштрафовал строительную компанию на 250 тысяч рублей, сообщили в ведомстве.

Незаконное использование иностранной рабочей силы в соответствии со статьей 18.15 КоАП РФ является административно наказуемым и влечет за собой наложение административных штрафов:

- на физическое лицо – от 2 до 5 тысяч рублей;

- на должностное лицо – от 25 до 50 тысяч рублей;

- на юридическое лицо – от 250 до 800 тысяч рублей либо административное приостановление деятельности на срок от 14 до 90 дней.

Иностранному гражданину, желающему оформить патент на работу, необходимо обратиться в территориальные подразделения по вопросам миграции, расположенные в Пскове и Великих Луках, в течение 30 дней со дня въезда в Российскую Федерацию с полным пакетом документов, необходимых для оформления соответствующего статуса, напомнили в УМВД.