Происшествия

Два ребенка пострадали при пожаре в Великих Луках

Два ребенка пострадали при пожаре в многоквартирном жилом доме в Великих Луках 16 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании в доме на проспекте Ленина поступило в 8:40. Пожар произошел в двухкомнатной квартире, где огонь повредил диван, стену и потолок. Во второй комнате оплавилась потолочная отделка. Вся квартира закопчена.

По предварительной информации, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в электророзетке в комнате.

Пострадавших детей госпитализировали в Великолукскую детскую городскую больницу.