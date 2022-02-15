Происшествия

Количество краж снизилось в Псковской области более чем на 25%

Количество преступлений, связанных с хищением чужого имущества, в Псковской области уменьшилось на 25,5% в январе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре региона.

В целом число регистрируемой преступности за январь этого года в области снизилось на 5,4% (с 8 221 до 7 779). По России и в Северо-Западном федеральном округе аналогичный показатель снизился на 2% и 2,2% соответственно.

В частности, отличается от общероссийской динамики показатели в следующих преступлениях:

- связанных с незаконным оборотом наркотиков (по области снижение - на 14,3%, с 1 135 до 973, по РФ – на 5,2%, в СЗФО – на 9,6%);

- хищений чужого имущества, совершенных путем присвоения или растраты (по области снижение - на 25,5%, с 47 до 35, по РФ – на 10,3%, в СЗФО – на 2,6%);

- совершенных группой лиц по предварительному сговору из числа расследованных (по области снижение - на 35,5%, с 476 до 307, по РФ - на 5,4%, в СЗФО - на 13,8%).