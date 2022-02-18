Происшествия

Псковская полиция задержала похитителей межкомнатных дверей

Псковская полиция задержала похитителей межкомнатных дверей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщил директор компании «Академия качества» Дмитрий Федоров.

«16 февраля в конце дня мне позвонил менеджер и сообщил, что у нас украли 2 межкомнатные двери. Я узнал, где расположены камеры наблюдения за офисом и пересмотрел видеозаписи с них», - рассказал Дмитрий Федоров.

Директор компании выяснил, что двери украли группа из трех человек - женщина и двое мужчин. «Сначала они утащили одну дверь, а через 15 минут вернулись за второй», - добавил Дмитрий Федоров и рассказал, что сразу обратился за помощью в псковское отделение полиции №2.

«Пока я сидел в полиции, менеджер позвонил и сказал, что снова приходили эти товарищи. На этот раз они пытались утащить еще и металлическую дверь. Менеджер проявил себя с лучшей стороны - она сорвала с них маски и позвонила в полицию. Через 15 минут они все были задержаны», - рассказал директор ООО «Академия качества».

По его словам, украденные двери ожидали доставки к заказчикам, которые их оплатили. В ближайшие дни сотрудники компании заберут похищенное. Далее директор компании намерен продолжать вести все процессуальные действия. По словам следователей, один из участников преступления раньше находился под административным надзором. Теперь его ожидает более суровое наказание, добавил Дмитрий Федоров.

В заключение он выразил благодарность сотрудникам псковского отделения полиции №2 за оперативную работу.