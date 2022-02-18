Происшествия

Похитителя киндер-сюрпризов задержали росгвардейцы в Пскове

В Пскове росгвардейцы задержали двух подозреваемые в кражах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

Фото: пресс-служба управления Росгвардии по Псковской области

Так, 19 февраля в 16:40 экипаж группы задержания межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский» получил сообщение, что из магазина на улице Труда поступил сигнал «Тревога». Росгвардейцы прибыли на место происшествия и задержали 51-летнего местного жителя, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

В этот же день в 22:01 в магазине на Рижском проспекте они задержали 20-летнего молодого человека, который пронес через кассовый узел 12 киндер-сюрпризов и игрушку для игры с котом, не заплатив за них.

Для дальнейшего разбирательства граждане переданы сотрудникам полиции.