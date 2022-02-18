Происшествия

Мошенники обогатились на 700 тысяч рублей за счет жителей Псковской области

Несколько жителей Великих Лук, а также Дновского, Порховского и Псковского районов поддались на уловки незнакомцев и лишились в общей сложности около 700 тысяч рублей. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Большинство звонивших злоумышленников представлялись собеседникам сотрудниками банков и завладевали их деньгами под предлогом предотвращения несанкционированного оформления на них кредитов или списания денежных средств.

В настоящее время все обстоятельства произошедшего выясняются.

«По-прежнему чаще всего мошенники звонят банковским клиентам под видом "службы безопасности банк" и сообщают о том, что по их картам якобы совершены подозрительные операции. Под предлогом "спасения" денежных средств они предлагают клиентам совершить ряд операций с тем, чтобы прибрать к рукам деньги с их счетов. Контактную и персональную информацию о клиентах злоумышленники получают, покупая "слитые" базы данных либо находят их в свободном доступе. Для большей убедительности они могут звонить с подменных номеров банков и других структур. Далее схема мошенничества может развиваться по нескольким сценариям», - заметили в ведомстве.

Мошенники выманивают платежные данные карты (16-значный номер, имя владельца, срок действия и трехзначный код на обратной стороне, а также код из СМС от банка) либо обманом узнают данные для входа в личный кабинет, продолжили в УМВД. «Иногда мошенники в процессе звонка просят собеседника установить на телефон специальное приложение будто бы для лучшей защиты — им же оказывается программа удаленного доступа и управления, с помощью которой можно зайти в личный кабинет онлайн - банка жертвы и перевести оттуда деньги на свой счет. В ходе общения мошенники также убеждают своих жертв снять деньги в банкомате и перевести их на "безопасный" счет. В последнее время стали появляться более сложные схемы: к звонкам от мнимых банковских служащих добавились звонки от "представителей правоохранительных органов", которые "подтверждают", что кто-то пытается украсть деньги клиента, поэтому их надо спасти путем перевода на "безопасный" счет», - обратили внимание в полиции.

Кроме того, следует иметь в виду, что злоумышленники могут перевыпускать сим-карты, воспользовавшись ошибкой или недобросовестностью сотрудников салонов связи, а для этого достаточно знать фамилию, имя, отчество и номер телефона потенциальной жертвы.

Как показывает практика, нередко жертвами нечистых на руку лиц люди становятся при осуществлении операций купли-продажи товаров через популярные интернет-сайты. И чтобы избежать этого тоже необходимо следовать определенным правилам:

- обращайте внимание на цену товара на сайте, она не должна быть слишком низкой;

- общайтесь с продавцом только на сайте системы, где выставлен товар, не переходите по ссылкам, которые отправляют в сторонних мессенджерах, используйте для оплаты товаров и услуг только официальные сайты компаний;

- следите за поведением продавца: попытки ускорить процесс оплаты могут быть подозрительными;

- не переходите по неизвестным и сомнительным ссылкам, которые пересылают для оплаты услуг доставки;

- внимательно проверяйте адреса сайтов, на которых вводите персональную информацию и данные карт: адреса фальшивых доменов могут отличаться даже на одну букву;

- отслеживайте путь товара только в личном кабинете интернет-магазина;

- внимательно изучайте копии документов, номера накладных смотрите на сайте транспортной компании;

- не выполняйте операции с картами, если приходит СМС-уведомление или поступает звонок от, якобы, работников банка с извещением, что банковская карта заблокирована, произошло списание денег или необходимо подключить какую-либо услугу;

- никогда не переводите деньги на неизвестные расчетные счета и во избежание серьезных финансовых потерь не спешите выполнять «рекомендации», поступающие по телефону от незнакомцев.