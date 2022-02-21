Происшествия

Жители Тверской области отправятся в колонию за оборот наркотиков в Пскове

Псковский городской суд вынес приговор двум жителям Тверской области за сбыт наркотиков в крупном и особо крупном размерах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

Установлено, что в октябре 2020 года подсудимые прибыли в Псков, чтобы продавать наркотики. Один из них привез из Тверской области крупную партию наркотических и психотропных веществ. Он фасовал и помещал их в тайники-закладки, а также делал «мастер-клады» - оптовые партии наркотических средств, которые забирала другая подсудимая. Она фасовала наркотики и размещала в тайники-закладки, а информацию о местонахождении преступники направляли неустановленному лицу в интернете.

Подсудимых признали виновными и назначили им наказание в виде 6 и 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима для мужчины, общего – для женщины. Приговор суда в законную силу пока не вступил.