Происшествия

Похитителей бензопил задержали полицейские в двух районах Псковской области

Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в совершении краж в Пустошкинском и Красногородском районах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, с 17 по 18 февраля из помещения пилорамы в деревне Долосцы Пустошкинского района похитили две бензопилы. Причиненный ущерб составил 55 тысяч рублей. Сотрудники отделения полиции задержали 37-летнего безработного жителя Пустошкинского района, ранее неоднократно судимого. Одну из похищенных бензопил обнаружили и изъяли.

Кроме того, ночью 20 февраля похитили еще одну бензопилу в Красногородском районе. Кражу совершили из сарая у дома на улице Центральной в деревне Кресты. Полиция подозревает 40-летнего, ранее судимого, безработного местного жителя.

По факту произошедшего возбудили уголовные дела.