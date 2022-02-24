Происшествия

Фальшивые купюры обнаружили в псковских банках

Четыре поддельные купюры обнаружила полиция в Пскове с 21 по 23 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Банкноты с признаками подделки обнаружили в банках, магазине и одной из организаций областного центра.

Внимательнее проверять купюры, а также пользоваться специальным оборудованием рекомендует полиция гражданам, работникам сферы торговли и обслуживания, представителям банковской сферы, осуществляющим прием наличных денег.

«Если вы обнаружили поддельную купюру, либо стали свидетелем ее изготовления или сбыта, постарайтесь запомнить приметы злоумышленников, используемый ими автотранспорт и незамедлительно сообщите о случившемся в ближайший отдел полиции или позвоните по телефону 02», – добавили в полиции.