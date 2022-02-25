Происшествия

Полиция разыскивает пропавшего пять лет назад у театра жителя Великих Лук

Полицейские Великих Лук разыскивают пропавшего без вести Владимира Уткина 1953 года рождения. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Владимир Уткин проживал в Великих Луках в доме на улице Энгельса. В последний раз его видели в Великих Луках 27 апреля 2017 года около 11:00 возле драмтеатра. До настоящего времени его местонахождение неизвестно.

На вид пропавшему от 60 до 65 лет. У него плотное телосложение, смуглое лицо прямоугольной формы, прямые светло-русые волосы.

Мужчина был одет в камуфлированную куртку синего цвета, черную вязаную шапку, черные джинсы и резиновые сапоги.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Владимира Уткина, полиция просит обратиться в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам: (811-53) 5-27-94 или 02.