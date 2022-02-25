Происшествия

Наркоторговца из Псковского района будут судить за 20 преступлений

Жителя Псковского района обвиняют в совершении 20 наркопреступлений. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Следствие показало, что с декабря 2020 года мужчина систематически получал для реализации крупные партии наркотических средств и психотропных веществ, которые он в последующем в расфасованном виде помещал в тайники на территории Псковского района и областного центра.

Информацию о местонахождении тайников фигурант, используя сеть Интернет, передавал организаторам нелегального интернет-магазина для их продажи.

По результатам расследования жителя Псковского района обвинили в совершении преступлений по статьям 30 и 228.1 УК РФ, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком от 10 до 20 лет.