Происшествия

Автомобиль ВАЗ сгорел на улице Пионерской в Дедовичах

Автомобиль ВАЗ-21102 сгорел на улице Пионерской в поселке Дедовичи. Пожар произошел 27 февраля в 20.20. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного управления МЧС, машина 2003 года выпуска загорелась из-за короткого замыкания электропроводки в приборной панели.

Кроме того, вчера в 21.18 случился пожар на улице Вокзальной в городе Печоры. Огнем повреждена стена в одной из комнат жилого дома. Предположительная причина - нарушение правил безопасности при эксплуатации газовой горелки.

В 23.09 в деревне Бубновка Себежского района произошел пожар из-за нарушения правил безопасности при использовании системы печного оборудования. В результате без кровли осталась баня.