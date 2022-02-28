Происшествия

Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа в псковской Черехе

Следователи проводят проверку по факту обнаружения трупа на месте пожара в деревне Череха Псковского района. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета России по Псковской области.

Фото: Елена Петрова / «Жесть по-псковски»

Напомним, сообщение о пожаре поступило в МЧС в 21.41. Нежилой дом остался без кровли, здание выгорело изнутри. Также сгорела пристройка к дому.

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Предположительная причина возгорания - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.