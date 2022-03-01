Происшествия

Плетеные корзины стали добычей воров в Псковской области

Полицейские раскрыли кражи в Опочке, Красногородске, Пустошке и Стругокрасненском районе. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Злоумышленники украли велосипед, телевизор, сотовый телефон и банковскую карту, а также нескольких плетеных корзин, коробов и других вещей. Подозреваемыми стали безработные и ранее судимые граждане.

«Большая часть похищенного обнаружена и изъята. В рамках возбужденных уголовных дел проводится расследование», - добавили в ведомстве.