Происшествия

За нарушение масочного режима за неделю оштрафовали почти 250 псковичей

247 человек в Псковской области оштрафовали за нарушение масочного режима за неделю, с 21 по 27 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов региона.

«Судами Псковской области за период с 21 по 27 февраля рассмотрено 294 дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 20.6.1 КоАП РФ (невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности при угрозе ЧС (нарушение масочного режима)), из них 247 правонарушителям назначены штрафы от 1000 рублей», - говорится в сообщении.

Кроме того, было вынесено 44 предупреждения, по трем делам приняты иные процессуальные решения.