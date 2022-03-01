Происшествия

В Дно будут судить мужчину за убийство пожилой матери

В Дно перед судом предстанет мужчина по обвинению в убийстве матери. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

Фото: пресс-служба СУ СК России по Псковской области

По версии следствия, 28 сентября 2021 года обвиняемый, находясь по месту жительства в одной из деревень Дновского района, в ходе ссоры с 76-летней матерью нанес последней множество ударов руками и ногами в область головы и туловища, после чего схватил нож и ударил ее в грудь. От полученного ранения потерпевшая скончалась на месте происшествия.

Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направили в суд для рассмотрения по существу.