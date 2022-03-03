Происшествия

Полицейские продолжают розыск пропавшего после визита в больницу псковича

Розыск пропавшего без вести Геннадия Баранова 1960 года рождения продолжается в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

Фото пропавшего, сделанное в 2005 году / пресс-служба УМВД России по Псковской области

Житель деревни Гверздонь Псковского района 1 июня 2020 года ушел из областной больницы после оказания ему медицинской помощи, до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

Приметы пропавшего: на вид 65-70 лет, рост 165-170 сантиметров, худощавого телосложения, лицо овальной формы, короткие волнистые волосы темного цвета с сединой, карие глаза, прямой нос, тонкие губы. Мужчина носит усы. В месте сгиба кисти на правой руке псковича выпирает кость (из-за перелома со смещением).

Мужчина был одет в черную куртку, белые брюки и темные сандали.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении Геннадия Баранова, просят обратиться в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-22, 911-351-26-80 или 02.