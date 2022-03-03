Происшествия

Псковичка отдала мошеннику более полумиллиона рублей

Псковичка 1972 года рождения лишилась более полумиллиона рублей после разговора с мошенником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

4 марта женщине позвонил неизвестный мужчина, который представился сотрудником одного известного банка. Он заявил, что псковиче якобы необходимо перевыпустить банковскую карту и перевести с нее сбережения на «безопасный счет». Женщина последовала «рекомендациям» мнимого банковского служащего и перечислила 520 тысяч рублей на указанный счет.

А когда незнакомец предложил ей оформить еще и кредит, то гражданка, убедившись, что имеет дело с мошенниками, отказалась продолжать разговор и повесила трубку. Затем она обратилась за помощью в полицию. В настоящее время возбуждено уголовное дело, проводится расследование.