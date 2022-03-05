Происшествия

Поджог стал причиной пожара в жилом доме в Псковской области – МЧС

В Главном управлении МЧС России по Псковской области назвали причины пожаров, произошедших за минувшие сутки.

5 марта в 15.48 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Опочка, ул. Светлая. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. В жилом доме, в пристройке размером 5х4 м, огнем повреждена кровля по всей площади, выгорело изнутри по всей площади. Предположительная причина – поджог.

В 14:44 поступило сообщение о возгорании бесхозной постройки по адресу: п. Локня, 1-й Пролетарский переулок. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек.

В бесхозном строении 2х2 м огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв. м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Фото: 60.mchs.gov.ru