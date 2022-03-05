Псковcкая обл.
реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Главней всего погода в доме
семейный отдых на открытом воздухе
Концерт Чайф в Пскове
Квитанции за электричество не придут
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
миссия выполнима ищем подарки
вакцинация подростков
 
 
 
ещё Происшествия 05.03.2022 12:280 Пограничники задержали в печорском лесу 11 направлявшихся в Эстонию иностранцев 06.03.2022 12:200 Поджог стал причиной пожара в жилом доме в Псковской области – МЧС 06.03.2022 11:310 Полиция ищет псковичку, утратившую связь с родственниками 05.03.2022 17:280 Убившую усвятича женщину заключили под стражу 05.03.2022 12:280 Пограничники задержали в печорском лесу 11 направлявшихся в Эстонию иностранцев 05.03.2022 11:200 Псковскому приставу грозит до 6 лет тюрьмы за присвоение денег
 
 
 
Самое популярное 02.03.2022 19:470 Почти 500 российских военных погибли в ходе спецоперации на Украине 27.02.2022 20:210 Минобороны сообщило о раненых и погибших в боях на Украине 02.03.2022 16:290 Память погибшего товарища почтили псковские росгвардейцы 01.03.2022 10:553 В районе Троицкого моста в Пскове обнаружили неизвестную каменную постройку 01.03.2022 13:022 Начало реконструкции Троицкого моста в Пскове. ФОТОРЕПОРТАЖ
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Поджог стал причиной пожара в жилом доме в Псковской области – МЧС

06.03.2022 12:20|ПсковКомментариев: 0

В Главном управлении МЧС России по Псковской области назвали причины пожаров, произошедших за минувшие сутки.

5 марта в 15.48 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по адресу: г. Опочка, ул. Светлая. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 6 человек. В жилом доме, в пристройке размером 5х4 м, огнем повреждена кровля по всей площади, выгорело изнутри по всей площади. Предположительная причина – поджог.

В 14:44 поступило сообщение о возгорании бесхозной постройки по адресу: п. Локня, 1-й Пролетарский переулок. Для ликвидации пожара привлекались 2 единицы техники, 5 человек. 

В бесхозном строении 2х2 м огнем повреждено потолочное перекрытие на площади 1 кв. м. Предположительная причина – неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Фото: 60.mchs.gov.ru

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Беспокоят ли вас последствия введения Западом масштабных антироссийских санкций?
В опросе приняло участие 2066 человек
06.03.2022, 12:490 Минсельхоз не прогнозирует дефицита хлеба в России 06.03.2022, 12:232 Михаил Ведерников сообщил о первых потерях среди военнослужащих, связанных с Псковской областью 06.03.2022, 12:200 Поджог стал причиной пожара в жилом доме в Псковской области – МЧС 06.03.2022, 11:571 В России проведут соревнования для отлученных от Паралимпиады спортсменов
06.03.2022, 11:310 Полиция ищет псковичку, утратившую связь с родственниками 06.03.2022, 11:184 «Лента» ограничила количество товаров при покупках в магазинах и онлайн 06.03.2022, 11:080 В Пскове 10-рублевую монету хотят продать в 4 тысячи раз дороже номинала 06.03.2022, 10:512 В России предложили продавать некоторые продукты без упаковки
06.03.2022, 10:301 Владимир Кузь прокомментировал предложение не разбирать Троицкий мост в Пскове 06.03.2022, 10:135 В Пскове сожгли чучело Масленицы. ВИДЕО 06.03.2022, 10:060 В день памяти Валентина Курбатова «Михайловское» публикует пушкинскую трагедию в его прочтении 06.03.2022, 09:480 В Невеле переизбрали первого секретаря обкома КПРФ
06.03.2022, 09:340 Полиция предостерегает псковичей от участия в несанкционированных публичных акциях 06.03.2022, 09:131 Псковский омбудсмен и глава УФССП обсудили вопросы соблюдения прав граждан 06.03.2022, 08:521 Прощеное воскресенье отмечают православные 06.03.2022, 08:397 Visa и Mastercard приостанавливают свою деятельность в России
06.03.2022, 08:160 Россиян предупредили о новом виде мошенничества 05.03.2022, 23:440 Митрополит Тихон представил главе Минкульта проект паломнического центра княгини Ольги 05.03.2022, 22:000 Псковичкам оригинальным способом напомнили правила дорожного движения 05.03.2022, 21:440 Сотрудниц детских садов округа №12 в Пскове поздравили в преддверии 8 марта
05.03.2022, 21:430 Полиция изъяла компьютеры в офисе псковского «Яблока» 05.03.2022, 21:280 Банки зафиксировали всплеск спроса на карты «Мир» в России 05.03.2022, 21:110 Третий раунд российско-украинских переговоров состоится 7 марта 05.03.2022, 21:000 Псковские росгвардейцы поздравили сотрудниц с наступающим Международным женским днем
05.03.2022, 20:500 Выставка «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить» открылась в Пскове 05.03.2022, 20:400 Приемы граждан по вопросам здравоохранения состоялись в Псковской области 05.03.2022, 20:350 Концерт известного органиста Алексея Шмитова состоялся в Пскове 05.03.2022, 20:150 Сотрудники полиции пришли с проверкой в редакцию псковского издания
05.03.2022, 20:092 Николай Козловский объяснил необходимость оптимизации детских библиотек в Великих Луках 05.03.2022, 20:000 Киноурок провели для школьников в Острове 05.03.2022, 19:401 Почти 300 жителей Псковской области ревакцинировались от коронавируса за сутки 05.03.2022, 19:200 Плюсского инвалида обеспечат одеждой и обувью после вмешательства прокурора
05.03.2022, 19:000 Псковским бизнесменам напомнили о праве применить патентную систему налогообложения 05.03.2022, 18:400 Алексей Севастьянов отметил 50-летие 05.03.2022, 18:200 Единую систему поддержки семей создадут в России 05.03.2022, 18:000 Молодые полицейские приняли присягу в Великих Луках
05.03.2022, 17:550 «Вавилонскую башню» сожгут на главной Масленице страны 05.03.2022, 17:540 Жителю Бежаницкого района ограничили свободу за угон автомобиля и нетрезвое вождение 05.03.2022, 17:390 Глава Великих Лук назвал недостаточными темпы вакцинации в городе 05.03.2022, 17:280 Убившую усвятича женщину заключили под стражу
05.03.2022, 17:230 Опубликован график работы псковских больниц в праздничные дни 05.03.2022, 17:140 Сокращений в государственных учреждениях не будет — Минтруд 05.03.2022, 17:030 Митрополит Тихон возглавит литургию в Троицком соборе в Пскове 6 марта 05.03.2022, 17:000 В Великих Луках готовятся капитально ремонтировать Октябрьский проспект
05.03.2022, 16:530 Мини-выставка открылась в администрации Псковской области 05.03.2022, 16:430 Женщин-пассажиров пригородных поездов поздравят в Пскове 8 марта 05.03.2022, 16:330 Особого положения на территории России вводить не планируется — Путин 05.03.2022, 16:310 Акция на творожную пасту «Прасковья Молочкова» продолжится в псковских «Магнитах» до 8 марта
05.03.2022, 16:250 Псковичам назвали причину отказа в получении льготы на услугу по обращению с ТКО 05.03.2022, 16:180 Путин назвал решение о спецоперации на Украине тяжелым 05.03.2022, 16:130 Губернатор поручил оказать содействие в переезде в Псков высланному из США дипломату 05.03.2022, 16:030 В Новоржевском районе наказали виновных в несвоевременном восстановлении электроснабжения
05.03.2022, 15:510 Программу туристического кешбэка возобновят с 15 марта 05.03.2022, 15:430 15-градусные морозы придут в Псковскую область в ночь на 6 марта 05.03.2022, 15:322 ВТБ привлек на вклады и накопительные счета 2 трлн рублей 05.03.2022, 15:290 80-летие отправки партизанского обоза в блокадный Ленинград отмечают в Псковской области
05.03.2022, 15:200 Когда начинать париться в бане после COVID-19, рассказала псковский врач 05.03.2022, 15:152 «Титан-Полимер» набирает сотрудников для работы на производстве БОПЭТ-пленок 05.03.2022, 15:090 Российским перевозчикам рекомендуют с 6 марта приостановить авиарейсы за рубеж 05.03.2022, 15:070 Судебные приставы останавливали горожанок и вручали цветы на улицах Пскова
05.03.2022, 15:000 CНГБ сохраняет ставки по ипотеке с господдержкой 05.03.2022, 14:580 Великолукский боец Руслан Шамилов выступит на турнире RCC Intro 20 в Екатеринбурге 05.03.2022, 14:470 В Роспотребнадзоре советуют не покупать цветы с декорациями на бутонах и стеблях 05.03.2022, 14:370 Псковичам рассказали, на какие новостройки дают ипотеку под 5,75%
05.03.2022, 14:350 Небо и земля 05.03.2022, 14:250 Еще 25 вышек мобильной связи установят в Псковской области за год 05.03.2022, 14:140 Праздничный концерт пройдет на сцене Дома офицеров 8 марта 05.03.2022, 14:070 Более 100 тысяч человек заразились коронавирусом в Псковской области почти за два года пандемии
05.03.2022, 14:000 Псковичам рассказали, куда можно жаловаться на сбои в работе светофоров 05.03.2022, 13:501 Минцифры опровергло информацию о предложении легализовать в России пиратский софт 05.03.2022, 13:390 Почти 230 тысяч отсудил у дновской «управляйки» хозяин затопленной квартиры 05.03.2022, 13:270 Расширен перечень системообразующих предприятий Псковской области
05.03.2022, 13:170 В Псковской области проводят мониторинг запасов продуктов и товаров первой необходимости 05.03.2022, 13:090 Полицейские призывают псковичей воздержаться от участия в несогласованных акциях 05.03.2022, 13:010 Более 30 коробок с гуманитарным грузом для беженцев собрали жители Опочецкого района 05.03.2022, 12:440 Имперский русский балет покажет «Ромео и Джульетту» на псковской сцене
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru