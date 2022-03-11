Происшествия

Полиция ищет в Пскове пропавшего глухонемого мужчину

Романа Васильева 1977 года рождения разыскивают в Пскове. По имеющимся данным, с 17 декабря мужчина отсутствует по месту жительства, до настоящего времени его местонахождение не установлено. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото здесь и далее: пресс-служба УМВД России по Псковской области

Приметы пропавшего: на вид 45 лет, рост около 174-176 сантиметров, среднего телосложения, лицо овальной формы, короткие темные волосы с редкой проседью, высокий лоб, серые глаза, дугообразные брови, прямой нос. Мужчина является глухонемым.

Роман Васильев был одет в темную вязаную шапку, осеннюю болоньевую куртку светло-зеленого цвета, темный трикотажный джемпер с воротником, синие джинсы, утепленные короткие сапоги с темным основанием и голенищем зеленого цвета с окраской в виде пятен.

Всех, кому что-либо известно о местонахождении мужчины, просят сообщить в УМВД России по городу Пскову по телефонам: 59-63-09, 911-351-26-80 или 02.