Происшествия

Неосторожное обращение с огнем привело к пожару в ванной псковича

Пожар произошел в многоквартирном пятиэтажном жилом доме на улице Новоселов в Пскове 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе главного управления МЧС России по Псковской области.

Сообщение о возгорании поступило в ведомство в 17.14

. В однокомнатной квартире в ванной огонь повредил постельные принадлежности, помещение закопчено по всей площади. Предположительная причина - неосторожное обращение с огнем владельца квартиры.

Кроме того, в 6.29 произошел пожар в деревне Бабино Печорского района. Там сгорел сарай и одно животное. По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки в сарае.

В 12.38 возгорание зафиксировали на третьем этаже пятиэтажного многоквартирного жилого дома на улице Свободы в Печорах. Там на балконе горел мусор, причина - неосторожное обращение с огнем неустановленного лица.

Еще один пожар потушили в деревне Крюки Островского района. Возгорание произошло в бане на улице Набережной в 17.55. В парилке огонь повредил стену и потолок. Предположительная причина - нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи.