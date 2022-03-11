Происшествия

Новоржевец угнал автомобиль знакомого ради поездки за спиртным

Житель Новоржевского района угнал автомобиль знакомого ради поездки за спиртным 11 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Автомобиль СЕАЗ-11113 угнали около 20.00, транспортное средство было припарковано у магазина в деревне Вехно Новоржевского района. Владелец «Оки» сразу сообщил полиции о произошедшем. Стражи порядка по «горячим следам» установили личность подозреваемого в угоне. Им оказался безработный ранее судимый местный житель 1979 года рождения.

По версии следствия, автовладелец зашел в магазин, а ключи от машины оставил в замке зажигания. Этим воспользовался проходивший мимо его знакомый. Нарушитель решил на чужой машине съездить в Новоржев за спиртным. По дороге угонщика и задержал наряд ДПС ГИБДД.

Как выяснилось, подозреваемый ранее уже привлекался к административной ответственности за управление транспортным средством в нетрезвом состоянии. В настоящее время в отношении мужчины возбудили уголовное дело по признакам преступления по части 1 статьи 166 УК РФ. Санкция этой статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.