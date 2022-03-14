Происшествия

Задержка зарплаты обернулась увольнением для директора новоржевского предприятия

Директора новоржевского муниципального предприятия повторно привлекли к ответственности за просроченную выплату зарплаты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в прокуратуре Новоржевского района.

В 2021 году по инициативе прокуратуры района в связи с несвоевременной выплатой заработной платы региональная инспекция труда привлекла директора муниципального предприятия к административной ответственности по части 6 статьи 5.27 КоАП РФ (нарушение трудового законодательства).

В 2021 году директор предприятия вновь просрочил выплату заработной платы за сентябрь и октябрь 2021 года в размере 2,3 миллиона рублей.

После прокурорской проверки заработную плату погасили в полном объеме, а директора уволили.