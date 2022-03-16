Происшествия

Суд отменил обвинительный приговор экс-директору «Псковпассажиравтотранса»

Псковский областной суд отменил обвинительный приговор экс-директору ГППО «Псковпассажиравтотранс» Николаю Киянцу по статье ст. 199.2 ч.2. Как стало известно Псковской Ленте Новостей, решение вынесено 17 марта.

В декабре Псковский городской суд назначил Николаю Киянцу штраф в размере 250 тыс. рублей за сокрытиие денег, за счет которых должно производиться взыскание налогов (часть 2 статьи 199.2 УК РФ). По версии следствия, к 2018 году у предприятия образовалась задолженность, в связи с чем в адрес руководителя неоднократно направлялись требования об уплате​ налогов, сборов, пени и штрафа, после чего уполномоченный орган обоснованно применял к организации принудительные санкции.

По версии следствия, осознавая, что при поступлении денежных средств на заблокированные инкассовыми поручениями расчетные счета предприятия будет произведено их бесспорное списание, руководитель предприятия с целью воспрепятствования принудительному взысканию недоимки по налогам искусственно создал ситуацию отсутствия денежных средств на счетах, осуществляя расчеты с кредиторами (расчеты 5 очереди) через своего контрагента-дебитора – государственное предприятие Псковской области «Псковавтотранс», направив за своей подписью распорядительные письма о перечислении денег на расчетные счета кредиторов (поставщиков, подрядчиков) на общую сумму свыше 200 миллионов рублей.