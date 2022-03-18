Происшествия

Год колонии грозит жителю Пыталовского района за поездку в Москву

Уголовное дело возбудили в отношении жителя Пыталовского района, который уклонился от административного надзора. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Несмотря на установленное Пыталовским районным судом административное ограничение в виде обязательной явки четыре раза в месяц в полицию по месту жительства, злоумышленник 1990 года рождения самовольно покинул территорию района, уехав на заработки в Москву.

Санкция статьи обвинения предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до одного года. Ход и результаты расследования уголовного дела взяты прокуратурой района на контроль.