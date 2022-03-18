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Себежанин возместит моральный ущерб любовнику жены за попытку убийства

Себежский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в покушении на убийство в состоянии аффекта, вызванного аморальными действиями потерпевшего. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе судов Псковской области.

13 сентября подсудимый, его супруга и их знакомый находились в бане в поселке Идрица Себежского района, там они распивали спиртное. Мужчина ненадолго покинул помещение и снова вернулся, застав момент супружеской измены. Тогда подсудимый взял лежавший в бане нож и не менее девяти раз ударил им потерпевшего в область жизненно-важных органов, после чего вышел на улицу, где оставался до прибытия сотрудников полиции.

Смерть потерпевшего не наступила, поскольку ему своевременно оказали медицинскую помощь.

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Подсудимый полностью признал вину, дело рассмотрели в особом порядке. Обстоятельствами, смягчающими наказание, суд признал наличие у подсудимого троих малолетних детей, явку с повинной, активное способствование раскрытию и расследованию преступления, полное признание вины, раскаяние в содеянном.

Мужчину признали виновным и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 1 года 6 месяцев с запретов на выезд за пределы Себежского района и на измену место жительства без согласия специализированного государственного органа, осуществляющего надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы. Также теперь он будет обязан являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий надзор за отбыванием осужденными наказания в виде ограничения свободы, один раз в месяц.

Кроме того, в пользу потерпевшего в счет компенсации морального вреда суд взыскал 200 000 рублей. Приговор суда в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.