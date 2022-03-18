Происшествия

Пропавшего почти три года назад мужчину ищет полиция Великих Лук

Полиция Великих Лук продолжает розыск Евгений Степанова 1989 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, его местонахождение неизвестно с 4 августа 2019 года.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, светло- русые короткие волосы, светло-серые глаза.

Мужчина был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.