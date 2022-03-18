Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Топ учебных заведений для псковских выпускников. ЛОНГРИД
Господин Рейтингомер
Тест-драйв ПЛН Geely Coolray
Способы оплаты электроэнергии
ПЛН по версии Яндекса
Главней всего погода в доме
сравниваем цены на продукты
сахарная лихорадка
 
 
 
ещё Происшествия 18.03.2022 10:410 Более 7 лет проведет в тюрьме житель Пскова за контрабанду и дачу взятки 20.03.2022 14:340 Пропавшего почти три года назад мужчину ищет полиция Великих Лук 20.03.2022 12:380 Несколько пожаров в многоквартирных домах потушили в Псковской области 20.03.2022 11:140 Пскович попался на краже спиртных напитков из магазина 19.03.2022 22:210 Мужчине выстрелили в ногу на Рижском проспекте в Пскове 19.03.2022 20:352 Пятерых камерунцев выдворят из России по решению суда
 
 
 
Самое популярное 13.03.2022 17:000 Похороны двух погибших в ходе спецоперации на Украине военных состоялись в Пскове 14.03.2022 18:270 В Пскове похоронили еще двух погибших во время спецоперации на Украине военных 13.03.2022 16:4020 В Пскове сохраняется ажиотажный спрос на сахар и соль 16.03.2022 08:494 Неизвестные разбили камнями 13 окон и входную дверь в псковской школе 15.03.2022 18:559 Почем сахар для народа
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Происшествия

Пропавшего почти три года назад мужчину ищет полиция Великих Лук

20.03.2022 14:34|ПсковКомментариев: 0

Полиция Великих Лук продолжает розыск Евгений Степанова 1989 года рождения. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областного УМВД, его местонахождение неизвестно с 4 августа 2019 года.

Приметы: рост 184 сантиметра, худощавого телосложения, светло- русые короткие волосы, светло-серые глаза.

Мужчина был одет в серую куртку, рубашку серо-белого цвета в клетку, светло-серые джинсы, светло-коричневые ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Евгения Степанова, просят обратиться по телефону 8-906-223-11-28 (уголовный розыск ОМВД России по городу Великие Луки) или 02.

Теги: #великие луки #пропал человек
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Как вы реагируете на повышение цен?
В опросе приняло участие 1007 человек
20.03.2022, 16:400 Видеофакт: В Пскове начали обеспыливать улицы 20.03.2022, 15:570 Российским автомобилистам назвали способ сэкономить в условиях санкций 20.03.2022, 15:370 Неизвестные сорвали флаг с канцелярии посольства РФ в Эстонии 20.03.2022, 15:170 На службу в подразделения дознания приглашает псковичей полиция
20.03.2022, 14:550 Правительство расширило доступ россиян к социальным контрактам 20.03.2022, 14:340 Пропавшего почти три года назад мужчину ищет полиция Великих Лук 20.03.2022, 14:161 Трудоустроившие молодежь компании могут получить господдержку 20.03.2022, 13:460 СМИ сообщают о критическом состоянии Владимира Жириновского
20.03.2022, 13:360 Еще более 200 человек заразились COVID-19 в Псковской области, пятеро умерли 20.03.2022, 13:280 «Мицубиси» и «Рено» не разъехались на улице Алмазной в Пскове 20.03.2022, 13:130 Неделя детской и юношеской книги начнется в Пскове 23 марта 20.03.2022, 12:570 Игорь Иванов поблагодарил работников ЖКХ за тепло и уют в каждом доме
20.03.2022, 12:380 Несколько пожаров в многоквартирных домах потушили в Псковской области 20.03.2022, 12:240 Народный артист Олег Погудин дал концерт-воспоминание в «Михайловском» 20.03.2022, 12:050 Реализации всех планов пожелал работникам ЖКХ глава Великих Лук 20.03.2022, 11:460 СНБО Украины приостановил деятельность ряда партий
20.03.2022, 11:251 В Печорском районе перевернулся «Фольксваген», пострадала женщина 20.03.2022, 11:140 Пскович попался на краже спиртных напитков из магазина 20.03.2022, 10:550 Борис Елкин поблагодарил работников ЖКХ за самоотдачу 20.03.2022, 10:340 Минобороны впервые опубликовало видео применения Су-35 в ходе спецоперации
20.03.2022, 10:150 Михаил Ведерников поздравил с профессиональным праздником работников ЖКХ 20.03.2022, 09:570 Проект об искусстве эпохи Просвещения представят псковичам 20.03.2022, 09:350 Александр Котов работникам ЖКХ: Своим трудом вы делаете повседневную жизнь комфортной 20.03.2022, 09:170 Социальные пенсии россиян проиндексируют на 8,6% с 1 апреля
20.03.2022, 09:000 День работников ЖКХ отмечается в России 20 марта 19.03.2022, 22:450 Как родители могут обезопасить детей от пожара, рассказали в МЧС 19.03.2022, 22:210 Мужчине выстрелили в ногу на Рижском проспекте в Пскове 19.03.2022, 22:150 Псковское УФАС работает недостаточно оперативно – губернатор
19.03.2022, 22:102 Первые рестораны турецкого фастфуда могут появиться в России в мае 19.03.2022, 21:571 Стало известно, когда в Псковскую область поставят препараты для лечения щитовидной железы 19.03.2022, 21:350 Антинаркотическая акция продолжается в Псковской области 19.03.2022, 21:150 Весенние дорожные работы начались в Новосокольническом районе
19.03.2022, 20:552 Подомовой обход жителей Псковского района совершит мобильная бригада врачей 19.03.2022, 20:352 Пятерых камерунцев выдворят из России по решению суда 19.03.2022, 20:150 Роскомнадзор предупредил Google о «мерах технологического воздействия» 19.03.2022, 19:550 Псковских спортсменов приглашают к участию в областных соревнованиях по воркауту
19.03.2022, 19:350 Социальные пенсии проиндексируют на 8,6% с 1 апреля 19.03.2022, 19:150 Двое детей и двое взрослых пострадали в ДТП в Дедовичском районе 19.03.2022, 19:060 Сарай загорелся на улице Спегальского в Пскове 19.03.2022, 18:550 Молодежный парламент 6.0 дал старт предстоящей двухлетней работе
19.03.2022, 18:400 Жители Дновского района подали 36 заявок на конкурс ТОСов 19.03.2022, 18:200 Худощавого псковича с усами продолжают разыскивать полицейские 19.03.2022, 18:000 Тепло до +13 градусов ожидается в Псковской области 20 марта 19.03.2022, 17:450 Украинские мины в Черном море угрожают дрейфом в сторону Босфора из-за оборванных тросов
19.03.2022, 17:220 Псковичи вернулись с золотыми медалями с первенства СЗФО по боксу 19.03.2022, 17:000 Великолучане представили 25 проектов на региональный конкурс ТОСов 19.03.2022, 16:400 Не каждому выпадает счастье «поучаствовать в столетии» - псковский художник 19.03.2022, 16:200 МИД: Россия не будет инициировать налаживание отношений с Западом
19.03.2022, 16:000 Глава Великих Лук ответил на вопросы горожан о снятии масочного режима 19.03.2022, 15:350 Псковские художники стали одними из первых участников конкурса открыток ко Дню Победы 19.03.2022, 15:100 Жительницу Бежаницкого района накажут за фиктивную прописку белоруса 19.03.2022, 14:503 Как введенные санкции помогли избавиться от телефонных мошенников, рассказал псковский губернатор
19.03.2022, 14:400 Псковская область получит 100 миллионов рублей на поддержку рынка труда 19.03.2022, 14:3017 Михаил Ведерников: Использование сервисов VPN является нарушением закона 19.03.2022, 14:200 Новые образовательные центры для детей откроют в Псковской области 19.03.2022, 14:100 Псковский губернатор рассказал о «вражеских провокациях» на территории региона
19.03.2022, 13:501 Омбудсмен и прокурор посетили псковскую колонию после жалоб осужденных 19.03.2022, 13:270 Двоих жителей Псковской области оштрафовали за дискредитацию Вооруженных сил РФ 19.03.2022, 13:110 «Любовь никогда не перестает»: на псковской сцене впервые показали балет Сергея Прокофьева «Ромео и Джульетта» 19.03.2022, 13:051 Дефекты покрытия на отремонтированных дорогах Пскова устранят по гарантии
19.03.2022, 12:480 США рассматривают вопрос отключения России от GPS - Роскосмос 19.03.2022, 12:280 Более 960 жителей Псковской области выздоровели от коронавируса за сутки 19.03.2022, 12:040 МИД готовит ответ на «беспрецедентные» санкции Запада 19.03.2022, 11:400 Псковские полицейские вместе с зарубежными коллегами задержали 17 преступников
19.03.2022, 11:230 Лидера партии «Коммунисты России» отстранили за связь с прозападными финансово-политическими кругами 19.03.2022, 10:590 Псковичи простились с погибшим на Украине ефрейтором Ильей Шешокиным 19.03.2022, 10:450 Покрывшиеся трещинами новые дома капитально отремонтируют в Пскове 19.03.2022, 10:250 Псковского судью назначили заместителем председателя гарнизонного суда в Санкт-Петербурге
19.03.2022, 10:043 Псковский губернатор назвал условия снятия антиковидных ограничений 19.03.2022, 09:420 СДЭК извинился перед покупателями Wildberries за письмо о кибератаке на маркетплейс 19.03.2022, 09:200 Эксперт спрогнозировал сроки возврата западных компаний в Россию 19.03.2022, 09:030 День моряка-подводника отмечается в России 19 марта
18.03.2022, 23:000 LG Electronics приостанавливает все поставки в Россию 18.03.2022, 22:500 Псковских родителей призвали сделать квартиры безопасными для детей 18.03.2022, 22:400 Минздрав зарегистрировал вакцину от коронавируса «Конвасэл» 18.03.2022, 22:220 Михаил Ведерников и Борис Елкин посетили выставку в честь воссоединения Крыма с Россией
Читать всё

Спецоперация на Украине

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2022

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru